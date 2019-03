"Pero hay que darle el beneficio a la duda y más si no me conocés", advirtió Fede y continuó: "Ella (por Calu) eligió no estar en un programa y manifestó su desacuerdo con los invitados. Uno puede decir otra cosa. Ella manifiesta que no va a ir por mí y por El Polaco. Tiene coherencia con su campaña. Lo que quiero contarle a ella y a ustedes es que yo me sometí a la Justicia y mostré todas mis pruebas, y me sometí a pericias psiquiátricas, de cómo era mi relación hasta las últimas consecuencias. Para que ella sepa cómo era nuestra relación y para cerrar esto", enfatizó sobre la causa judicial que tuvo con Barbie Vélez.