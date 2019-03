"También tiene que ver con empezar a cambiar desde los ejemplos lo que antes no podías hacer, o no podías no venir. Bueno, no, hoy me planteo: 'Che, me voy a sentir bastante incómoda hablando de esto frente a estas dos personas'. Pero vuelvo a repetir: sin juzgar nada, porque odio que alguien juzgue por lo que hace. Para eso está en este caso la Justicia o las personas que están involucradas", continuó.