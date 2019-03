"Perdió la tenencia de su hijo, Nicolás, que vive acá, en Capital Federal. En siete años lo vio dos veces, jamás pidió un régimen de visitas. ¿De qué me están hablando si en siete años lo vio dos veces? Por favor, es un caradura. Es una persona nefasta, diabólica y tiene el alma oscura. Mi sobrino no lo conoce y esta persona no sabe lo que le gusta", agregó.