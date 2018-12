"Al principio la prensa no se animaba a ponerle titulo. Hablaban de abuso, pero no llegaban a decir la palabra 'violación' hasta que hubo unos periodistas que me lo confirmaban. Lo primero que hice fue llamarlo a Darthés y le dije 'Juan yo tengo un límite que no voy a defender a una persona ni sospechada, ni acusada, ni denunciada pública o mediáticamente, ni jurídicamente por un delito de tal magnitud por eso en el día de hoy te presento mi renuncia'", detalló.