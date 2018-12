"Cabito lo sabe, yo creo que está claro eso, y él lo tiene claro también. Yo no voy a salir al cruce de sus dichos, me parece que cada uno tiene su punto de vista y su verdad, y acá me parece que ninguno quiere dañar a nadie básicamente. Es un grupo de laburo muy sano, y cuando hay un problema se trata de solucionar, y si no se puede no se puede, es así", analizó el conductor, quien reconoció que le dolió el desenlace de la situación y que no había vuelto a hablar con Cabito tras su salida del aire.