"Para mí es todo muy nuevo, no lo puedo creer. Primero muchas gracias, quería llegar a esta instancia para poder hacerlo, era mi sueño. Como yo lo hablaba hace un tiempito con gente de Córdoba, no los voy a joder que me voten de nuevo, no me da la cara a 24 hs de semejante emoción", agradeció Lucas.