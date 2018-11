"Si bien los tengo súper presentes a los ocho, verlos acá, así, uno al lado del otro, me doy cuenta lo difícil que es esto, más difícil. Y es que desde el día uno todos, no solamente este equipo, con todos los participantes, no paran de apoyarse unos con otros, en las redes, en el Instagram, en el Twitter, eso es muy valorable, porque eso demuestra que no hay una competencia acá, que si bien todos jugamos un juego, todos se animan, se valoran, eso es el espíritu y la energía que se viven en La Voz Argentina", los felicitó.