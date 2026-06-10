Asesinato de Sara Millerey: capturados podrían quedar libres por demoras judiciales

Familiares de la mujer pide justicia mientras el proceso sigue detenido - crédito Colprensa

El 4 de abril de 2025 se registró el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans que fue víctima de un crimen de odio por parte de presuntos integrantes de la banda delincuencial El Mesa.

Dos individuos, que fueron capturados por las autoridades, fueron acusados de haber agredido a González, provocarle 30 fracturas y posteriormente arrojarla a la quebrada La García, en Bello, Antioquia.

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Testigos presenciales, aparentemente amenazados por los agresores, no intervinieron, pero se encargaron de grabar cómo Sara luchó contra la corriente tras el ataque. Esta grabación fue viral en redes sociales y se convirtió en una de las pruebas clave del caso.

Sara fue rescatada con vida y trasladada a un hospital, donde falleció días después debido a un choque hipovolémico causado por las fracturas. El caso provocó protestas y movilizaciones en el país, que hasta la fecha siguen pidiendo que el Estado mejore la protección de las personas trans y de la comunidad Lgtbiq+.

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Comunidad Lgtbiq+ pide que la muerte de Sara Millerey no sea un caso más de violencia contra las personas trans - crédito Colprensa

En junio de 2025, la Ley Integral Trans fue rebautizada como Ley Sara Millerey, mientras que el caso no ha terminado, y aunque la Fiscalía ha mencionado que cinco individuos participaron en el ataque, solo dos han sido capturados hasta el momento.

Juan Camilo Muñoz, alias Teta, y Juan David Echavarría, alias Chucky, fueron imputados por homicidio agravado y tortura, pero más de un año después siguen sin ser condenados, generando indignación en la comunidad trans del país.

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Además, el Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Caribe Afirmativo informó que desde el asesinato de Sara se han registrado 35 homicidios de mujeres trans en Colombia, lo que evidencia la gravedad y persistencia de la violencia contra esta población.

Familia de Sara Millerey pide celeridad en el proceso, capturados podrían quedar libres

Autoridades siguen buscando a tres hombres más que habrían participado en el crimen - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En diálogo con La FM, familiares de Sara Millerey denunciaron que por las demoras en el proceso judicial contra los presuntos responsables del asesinato, registrado en abril de 2025, los capturados podrían quedar libres.

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Saúl León, abogado de la familia, reveló que el juicio oral contra los acusados no ha podido instalarse por mecanismos que la defensa ha utilizado para dilatar el proceso, lo que incrementa el riesgo de que los procesados queden en libertad por vencimiento de términos si la situación no se resuelve en los próximos días.

León recordó que los vinculados al proceso son Juan David Echavarría Zapata, alias Chucky, y Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, sobre los que se sigue sin confirmar que se trate de integrantes de la banda delincuencial El Mesa por posibles falencias de los fiscales del caso.

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Aunque ambos están procesados por homicidio y tortura, la investigación no ha logrado avanzar hacia la etapa de juicio oral debido a aplazamientos y cancelaciones de audiencias. El jurista afirmó que al menos seis audiencias han sido suspendidas o reprogramadas por diversas razones. Aunque algunas de estas cancelaciones han sido justificadas, otras generan inquietud en la familia por el posible impacto en los tiempos procesales.

Los dos capturados por este caso podrían quedar ibres - crédito Fiscalía General de la Nación

El abogado advirtió que, si no se instala el juicio oral pronto, los acusados solicitarían su libertad y podría procederse a su excarcelación por vencimiento de términos, mientras los familiares de la víctima reclaman mayor celeridad en las actuaciones judiciales. La familia enfatizó que se cuenta con suficiente material probatorio para llevar el caso a juicio y obtener una decisión de fondo.

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“Estamos a las puertas. No podría precisamente arriesgar el proceso judicial dando una fecha establecida, pero si no se instala el juicio oral y público en las próximas semanas, seguramente pueden materializarse las solicitudes y lo peor es que podrían llegar a ser decretadas esas libertades de estas personas involucradas", declaró el jurista al medio citado.