Colombia

Asesinato de Sara Millerey: capturados podrían quedar libres por demoras judiciales

Más de un año después del crimen, los procesados no han llegado a juicio y el abogado de la familia de la víctima denunció la estrategia que ha utilizado la defensa para aplazar las audiencias

Guardar
Google icon
En el Parque de los Hippies se llevó a cabo una velatón en rechazo al asesinato de Sara Millerey, mujer trans oriunda de Antioquia, y a los crecientes casos de transfobia y transfeminicidios registrados en lo que va de 2025. (Colprensa - Cristian Bayona).
Familiares de la mujer pide justicia mientras el proceso sigue detenido - crédito Colprensa

El 4 de abril de 2025 se registró el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans que fue víctima de un crimen de odio por parte de presuntos integrantes de la banda delincuencial El Mesa.

Dos individuos, que fueron capturados por las autoridades, fueron acusados de haber agredido a González, provocarle 30 fracturas y posteriormente arrojarla a la quebrada La García, en Bello, Antioquia.

PUBLICIDAD

Testigos presenciales, aparentemente amenazados por los agresores, no intervinieron, pero se encargaron de grabar cómo Sara luchó contra la corriente tras el ataque. Esta grabación fue viral en redes sociales y se convirtió en una de las pruebas clave del caso.

Sara fue rescatada con vida y trasladada a un hospital, donde falleció días después debido a un choque hipovolémico causado por las fracturas. El caso provocó protestas y movilizaciones en el país, que hasta la fecha siguen pidiendo que el Estado mejore la protección de las personas trans y de la comunidad Lgtbiq+.

PUBLICIDAD

En el Parque de los Hippies se llevó a cabo una velatón en rechazo al asesinato de Sara Millerey, mujer trans oriunda de Antioquia, y a los crecientes casos de transfobia y transfeminicidios registrados en lo que va de 2025. (Colprensa - Cristian Bayona).
Comunidad Lgtbiq+ pide que la muerte de Sara Millerey no sea un caso más de violencia contra las personas trans - crédito Colprensa

En junio de 2025, la Ley Integral Trans fue rebautizada como Ley Sara Millerey, mientras que el caso no ha terminado, y aunque la Fiscalía ha mencionado que cinco individuos participaron en el ataque, solo dos han sido capturados hasta el momento.

Juan Camilo Muñoz, alias Teta, y Juan David Echavarría, alias Chucky, fueron imputados por homicidio agravado y tortura, pero más de un año después siguen sin ser condenados, generando indignación en la comunidad trans del país.

Además, el Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Caribe Afirmativo informó que desde el asesinato de Sara se han registrado 35 homicidios de mujeres trans en Colombia, lo que evidencia la gravedad y persistencia de la violencia contra esta población.

Familia de Sara Millerey pide celeridad en el proceso, capturados podrían quedar libres

Por la agresión que le costó la vida a Sara Millerey, además de alias Teta figuran otros cuatro sujetos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Autoridades siguen buscando a tres hombres más que habrían participado en el crimen - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En diálogo con La FM, familiares de Sara Millerey denunciaron que por las demoras en el proceso judicial contra los presuntos responsables del asesinato, registrado en abril de 2025, los capturados podrían quedar libres.

Saúl León, abogado de la familia, reveló que el juicio oral contra los acusados no ha podido instalarse por mecanismos que la defensa ha utilizado para dilatar el proceso, lo que incrementa el riesgo de que los procesados queden en libertad por vencimiento de términos si la situación no se resuelve en los próximos días.

León recordó que los vinculados al proceso son Juan David Echavarría Zapata, alias Chucky, y Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, sobre los que se sigue sin confirmar que se trate de integrantes de la banda delincuencial El Mesa por posibles falencias de los fiscales del caso.

Aunque ambos están procesados por homicidio y tortura, la investigación no ha logrado avanzar hacia la etapa de juicio oral debido a aplazamientos y cancelaciones de audiencias. El jurista afirmó que al menos seis audiencias han sido suspendidas o reprogramadas por diversas razones. Aunque algunas de estas cancelaciones han sido justificadas, otras generan inquietud en la familia por el posible impacto en los tiempos procesales.

crédito Fiscalía General de la Nación
Los dos capturados por este caso podrían quedar ibres - crédito Fiscalía General de la Nación

El abogado advirtió que, si no se instala el juicio oral pronto, los acusados solicitarían su libertad y podría procederse a su excarcelación por vencimiento de términos, mientras los familiares de la víctima reclaman mayor celeridad en las actuaciones judiciales. La familia enfatizó que se cuenta con suficiente material probatorio para llevar el caso a juicio y obtener una decisión de fondo.

“Estamos a las puertas. No podría precisamente arriesgar el proceso judicial dando una fecha establecida, pero si no se instala el juicio oral y público en las próximas semanas, seguramente pueden materializarse las solicitudes y lo peor es que podrían llegar a ser decretadas esas libertades de estas personas involucradas", declaró el jurista al medio citado.

Temas Relacionados

Sara MillereyVencimiento de términosJuicioDenunciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Uribe atacó una vez más a Iván Cepeda y explicó por qué, según él, no necesita ir a Medellín: “La campaña se la hacen desde la cárcel”

En su publicación, el exmandatario también acusó al candidato presidencial de no enfrentar al general (r) Óscar Naranjo sobre la veracidad de la información en los computadores atribuidos a alias Raúl Reyes, en la que fue mencionado

Álvaro Uribe atacó una vez más a Iván Cepeda y explicó por qué, según él, no necesita ir a Medellín: “La campaña se la hacen desde la cárcel”

Corte Suprema falló tutela contra Abelardo de la Espriella por el uso de símbolos patrios en campaña: esto resolvió el precedente de 2025

La decisión del alto tribunal surgió tras una acción que cuestionó, al igual que en el caso reciente, el uso de la bandera, el escudo, el himno y otros emblemas nacionales en piezas de su movimiento Defensores de la Patria

Corte Suprema falló tutela contra Abelardo de la Espriella por el uso de símbolos patrios en campaña: esto resolvió el precedente de 2025

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Petro cuestionó a Trump por apoyar a De la Espriella

El mandatario aseguró que el respaldo público es una falta a la Constitución colombiana

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Petro cuestionó a Trump por apoyar a De la Espriella

Carla Giraldo ya tendría proyecto luego de ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

La presentadora del “reality show” estaría de vuelta en la actuación con un papel fuera de lo común para ella, según información conocida en días recientes

Carla Giraldo ya tendría proyecto luego de ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

El concejal Julián Forero negó haber participado o incitado disturbios en la avenida Villavicencio: asegura tener videos y testigos

El cabildante aseguró que estaba en sesión y luego con líderes moteros y denunció que lo relacionan con los disturbios mediante imágenes viejas y versiones sin sustento

El concejal Julián Forero negó haber participado o incitado disturbios en la avenida Villavicencio: asegura tener videos y testigos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo ya tendría proyecto luego de ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

Carla Giraldo ya tendría proyecto luego de ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

EDC Colombia, nuevo festival de música electrónica, anuncia más de 80 artistas para su primera edición: todo lo que debe saber

Karen Lizarazo y ‘El Tiempo Perfecto’ para volver al vallenato y sus raíces: “Es el álbum con el que más he conectado con la gente”

Juliana Calderón dejó ver cómo va su embarazo y habló sobre la identidad del papá de su hijo: podría ser la expareja de Aida Victoria Merlano

Se habría filtrado la final de ‘Masterchef Celebrity 2026’: ellos serían los cuatro finalistas

Deportes

Así se despidió José Mourinho de Richard Ríos y el Benfica: “Hemos creado un vínculo duradero”

Así se despidió José Mourinho de Richard Ríos y el Benfica: “Hemos creado un vínculo duradero”

Llegaron las campeonas: la selección Colombia femenina arribó a Bogotá tras levantar el título de la Liga de Naciones

Portugal está lista para verse con la selección Colombia en el Mundial 2026: venció a Nigeria por 2-1 en amistoso

Así recordó Mario Yepes el Mundial Brasil 2014: “Nunca olvidaré cantar el himno ante Grecia”

Marca colombiana tuvo cambiar el diseño de la camiseta de Haití para la Copa del Mundo: esta fue la razón