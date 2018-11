"No, bueno, de cómo afrontás los problemas, qué es lo que vos querés para tu vida. Hay gente ponele, no voy a decir quién, pero hay uno que me dijo qué querés vos para tu vida, yo quiero ser millonario me dijo. Y ahí ya te la baja, porque decís no, no puede querer en la vida ser millonario, vos querés otras cosas. Por ejemplo yo siempre que cumplo años, cruzo las dedos y digo 'mis tres deseos son quiero ser feliz', eso abarca todo. Igual tenía un novio muy rata, que para mi cumpleaños me regalaba un vale", expresó la ex chica del clima.