Cuánto cuesta comer en Nusr-Et México, el restaurante de Salt Bae que visitó el hijo de AMLO

Jesús Ernesto López Gutiérrez asistió a los eventos exclusivos de apertura del restaurante de Salt Bae en Paseo de la Reforma, reavivando el debate sobre el contraste entre el estilo de vida de los hijos de AMLO y el discurso de austeridad republicana del sexenio pasado. (Captura de pantalla)

Filetes bañados en oro de 24 quilates, cortes Wagyu de más de 5,000 pesos, un Tomahawk que supera los 16,000 pesos en Miami y un chef turco que se hizo viral espolvoreando sal con un giro de muñeca. Ese fue el escenario en el que apareció Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante las cenas privadas de inauguración de Nusr-Et México City.

El restaurante inició operaciones en la Ciudad de México el pasado 29 de mayo de 2026, justo a unos días del arranque del Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá.

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Antes de la apertura oficial, Gökçe organizó cenas privadas bajo el lema “More than a restaurant” para invitados especiales, entre ellos figuraron Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo de AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller, y José Eduardo Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez.

Jesús Ernesto López Muller, hijo del expresidente López Obrador, asiste a la inauguración privada del lujoso restaurante de Nusret Gökçe en la Ciudad de México. (X)

¿Qué se sabe de Nusr-Et?

Nusr-Et nació en 2010 en Estambul. El nombre combina el nombre del fundador con la palabra turca et, que significa carne. La expansión internacional se apoyó en una alianza con D.ream, división gastronómica del conglomerado turco Dogus Group, lo que permitió abrir sedes en Londres, Dubái, Abu Dabi, Doha, Nueva York, Miami, Mykonos y Milán.

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La sucursal de Ciudad de México es la primera que la cadena opera en América Latina. Para ingresar se requiere reservación previa.

Una cena por persona en el establecimiento puede superar los 4,000 pesos, según comensales que compartieron su experiencia en redes sociales. Dicho negocio se encuentra ubicado en Paseo de la Reforma 439, dentro del hotel The St. Regis.

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La carta de Nusr-Et en sus sedes internacionales incluye un Tomahawk de aproximadamente 1.2 kilogramos por más de 5,000 pesos al tipo de cambio actual, y un Istanbul Strip Loin de 300 gramos por más de 2,000 pesos. El Filet Mignon varía de precio según la sede y el gramaje.

Entre las entradas figuran el Beef Carpaccio y el Steak Tartare, este último preparado directamente en la mesa: lleva res cortada a mano, alcaparras, salsa de chile y cognac, y se acompaña de papas crujientes y aceite de oliva. Los cortes principales salen de una parrilla de carbón que el restaurante describe en su sitio oficial como “el corazón de la cocina”.

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El Lokum es uno de los platillos distintivos de la cadena: lomo premium finamente rebanado y asado a la parrilla, servido caliente. El Nusr-Et Sushi combina New York Strip con arroz para sushi, crema de aguacate, papa crujiente y parmesano. El Nusr-Et Special es un filete sazonado preparado en la mesa y servido chisporroteando en mantequilla cremosa. El Toscano y el Shaslik completan la oferta de cortes a la parrilla.

Algunos cortes se sirven bañados en oro de 24 quilates. De postre, el Golden Baklava se elabora en Gaziantep, Turquía, con capas de pasta crujiente y pistaches, y se envía fresco a todas las sedes del mundo; se sirve con helado de Maraş.

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La sucursal mexicana no ha publicado una carta completa con precios, pero estos platillos se repiten en la mayoría de sedes.

De carnicero en Turquía a chef viral: la trayectoria de Salt Bae

La llegada de Nusr-Et coincide con el arranque de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano.

Gökçe comenzó a trabajar en la industria cárnica desde joven. Antes de abrir su primer restaurante viajó a Estados Unidos y Argentina para conocer y dominar técnicas de corte, producción y preparación de carne. Tras regresar a Turquía fundó el primer Nusr-Et en Estambul e inició la expansión de la marca.

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En 2017, un video en el que espolvorea sal sobre un corte de carne con un movimiento particular de muñeca se viralizó a nivel mundial y acumuló millones de reproducciones.

Ese momento dio origen al apodo “Salt Bae”, con el que desde entonces lo identifican usuarios de internet y medios de comunicación en todo el mundo. Gökçe mantiene una actividad constante en redes sociales, donde suma millones de seguidores y comparte contenido de sus establecimientos.

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La visita del hijo de AMLO reaviva el debate sobre austeridad

Luego de que circulara la fotografía del hijo de AMLO en este lugar, los internautas recordaron cuando su padre afirmó que él sólo llevaba 200 pesos en su cartera, apelando a sus principios de “austeridad republicana” que caracterizó su gobierno.

La aparición de Jesús Ernesto en Nusr-Et se suma a una serie de episodios que, desde el gobierno de su padre, han colocado a los hijos del exmandatario en contradicción con su discurso. Las críticas han apuntado a viajes, ropa de lujo, propiedades y negocios familiares, aunque no todas derivaron en investigaciones formales.

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Jesús Ernesto López Muller asiste a la inauguración exclusiva del restaurante de Nusr-Et en la Ciudad de México, acompañado de dos personas sonrientes frente a una obra de arte. (X: Jorge García orozco)

En el caso de Jesús Ernesto, las polémicas han tenido menos que ver con contratos o estructuras de negocio y más con apariciones públicas ligadas a entornos exclusivos. En 2020 fue criticado tras difundirse imágenes suyas en el hotel Princess de Acapulco durante la pandemia, sin cubrebocas en algunas zonas del complejo.

José Ramón López Beltrán ha acumulado las controversias de mayor peso mediático. La más comentada fue la llamada “Casa Gris”: una investigación que reveló que vivía en una residencia de lujo en Houston ligada a un exejecutivo de Baker Hughes, empresa con contratos en Pemex, lo que detonó acusaciones de conflicto de interés. En 2021 fue fotografiado vacacionando en Aspen, Colorado, en una zona exclusiva de esquí. Posteriormente, han circulado imágenes donde se le ve en tiendas de lujo y ropa de marca.

Andrés Manuel López Beltrán, quien con el tiempo se convirtió en uno de los perfiles más observados dentro de Morena, fue fotografiado en 2025 hospedándose en un hotel de alto costo en Tokio.

Diversas columnas e investigaciones periodísticas lo han señalado por presunta cercanía con contratistas y operadores políticos beneficiados durante el gobierno de su padre, relacionados al Tren Maya.

Junto con su hermano Gonzalo Alfonso López Beltrán impulsaron Finca Rocío, marca de chocolates que también fue objeto de cuestionamientos por el crecimiento de los negocios familiares durante el sexenio.

Gonzalo Alfonso ha sido el más discreto del grupo, aunque también apareció en zonas VIP y palcos empresariales, entre ellos uno de los palcos de los Sultanes de Monterrey.