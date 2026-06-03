Una masa de aire frío baja las temperaturas en España y deja lluvias: estas son las regiones más afectadas

Una mujer corre para refugiarse durante un chaparrón en San Sebastián, a 2 de junio de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)

Tras dos semanas de temperaturas de pleno verano que han dejado máximas por encima de los 40 grados en mayo, el calor da tregua. La Agencia Estatal de Meteorológica (Aemet) fijaba en el martes el esperado descenso térmico que ya ha llegado a casi toda España. El área mediterránea y Baleares no se libran. De hecho, durante la pasada jornada, Murcia alcanzó la máxima más elevada del país con 40 grados. No obstante, este miércoles serán algo más bajas gracias a la masa da aire más frío que ha penetrado en la península.

La previsión del organismo público anticipa una jornada estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos. Al contrario, en Galicia, se esperan cielos cubiertos y posibilidad de precipitaciones débiles al final del día. El Cantábrico presentará intervalos de nubes, mientras que en los litorales del este peninsular y Baleares se prevén nubes bajas durante la madrugada y primeras horas. En Canarias, el norte tendrá cielos nubosos y algunas lluvias débiles en las islas montañosas, y el sur permanecerá despejado.

PUBLICIDAD

Bajada generalizada del mercurio

Las temperaturas máximas descenderán de forma notable, más de seis grados, en los litorales del sur y sureste de la Península y en el nordeste de Mallorca. En el interior del área cantábrica y el alto Ebro se registrarán aumentos significativos. A pesar del descenso en el arco mediterráneo, las máximas podrán superar los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

Entre las temperaturas más altas previstas para capitales de provincia destacan Córdoba y Sevilla con 36 grados, Badajoz y Ciudad Real con 35 grados y Jaén y Huelva con 34 grados. En el resto del país, el mercurio se quedará mas cerca de los 30 grados. Granada y Toledo alcanzarán 33 grados, mientras que Murcia y Almería llegarán a 31 grados y Madrid también marcará 31 grados. En Alicante, Castellón, Valencia y Girona se esperan 28 grados y en Málaga, 30 grados. Siguen siendo temperaturas elevadas para la época, pero distan de las registradas durante la pasada semana.

PUBLICIDAD

Por la noche, las mínimas bajarán en toda la Península y Baleares, aunque en algunas zonas del Guadalquivir y del litoral mediterráneo seguirán por encima de los 20 grados.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

El viento soplará de componente oeste en la Península y de este en el Levante, con intensidad moderada en el Ebro y en zonas costeras. Se esperan intervalos fuertes en el Ampurdán, norte de Baleares y bajo Ebro. Por ello, la Aemet ha activado el aviso amarillo (riesgo bajo) en las provincia de Lugo y Girona y en las islas de Mallorca y Menorca por mala mar. Al otro lado del país, en Canarias, el alisio podrá soplar con rachas fuertes en zonas expuestas.

PUBLICIDAD

Las temperaturas continuarán en descenso

A partir del jueves, el meteorólogo indica que hay más incertidumbre en el pronóstico, pero es probable que bajen las temperaturas máximas en el tercio norte de forma acusada, al llegar hasta allí vientos más frescos procedentes del noroeste, que a su vez volverán a hacer subir los termómetros en el área mediterránea. De este modo, tanto en el valle del Guadalquivir como del interior de la Comunidad Valenciana, se superarán los 35 grados y se alcanzarán los 30 grados de nuevo en amplias zonas del nordeste, centro y sur peninsular. En el Cantábrico, sin embargo, habría ya un ambiente más fresco, con máximas incluso por debajo de los 20 grados.