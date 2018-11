"No me gusta una mier… lo que está pasando. Estoy triste", confesó Sebastián Presta sobre la actual la crisis económica que está afectando el poder adquisitivo de muchos argentinos. "En mi caso, yo llego a fin de mes. Pero mi hermano no, mi familia no, mis amigos no", explicó el actor y humorista durante una entrevista con el programa ADN, periodismo federal que se emite por la pantalla de C5N.