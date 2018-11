Al mismo tiempo, sostuvo que "hay periodistas que se han dedicado a voltear el gobierno anterior y que ahora se están dando vuelta", aunque no dio nombres. "El Gobierno (de Macri) no le dio respuestas a ellos (los periodistas) ni a nosotros: la cola del reclamo es para todos. No disfruto viendo las palabras de Casero (con sus críticas a la gestión del Presidente). No es personal y eso lo discuto a muerte. Los dos estamos en la misma cola (de reclamo)… No me voy a quedar esperando que le vaya mal a otros", continuó Dady Brieva.