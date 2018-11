Al artista no le gustó la idea del jefe de Estado. En la entrevista concedida anoche dijo que no entendió el mensaje. "Que haya aparecido el Presidente comiendo flan y que todos griten queremos flan significa que no entendieron absolutamente nada, ni siquiera se detuvieron a entender la parábola, que es trágica, no es graciosa", explicó.