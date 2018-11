"Vamos a decir algo que es importantísimo, el programa iba en vivo, no es que nosotros estábamos grabando y podíamos decirle pará Jack, entonces la situación era indomable, con un tipo que no quería hablar en español, que quería que Teté tuviera un gesto de amabilidad. No, terrible momento. A mí me parece que llegó, no lo voy a tratar de borracho, pero llegó con alguna suerte de incentivo, de alegría etílica", cerró Bravo con su habitual buen humor, mientras Teté no podía contener las carcajadas.