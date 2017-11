Calu Rivero habló del acoso que sufrió en "Dulce Amor": "Me costó volver a confiar en un compañero de elenco"

"Estoy escribiendo un libro para poder sacármelo de encima, porque a mí me incomodó mucho tiempo, me sigue incomodando y me lo quiero sacar", agregó la actriz, quien desmintió que haya existido abuso sexual, como se dijo en algún momento. Además, negó que vaya a llevar el tema a la Justicia