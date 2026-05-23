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Descubren la medusa más letal del mundo: una cazadora silenciosa que puede matar en cuestión de minutos

Una nueva especie de medusa cubo, dotada de un veneno letal y casi invisible en el agua, ha sido descubierta en las costas de Sentosa, Singapur, lo que refuerza la idea de que los ecosistemas marinos tropicales aún guardan especies sin catalogar

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Investigadores de la Universidad de Tohoku y la Universidad Nacional de Singapur han identificado una nueva especie de medusa cubo (VisualesIA Scribnews)
Investigadores de la Universidad de Tohoku y la Universidad Nacional de Singapur han identificado una nueva especie de medusa cubo (VisualesIA Scribnews)

Investigadores de la Universidad de Tohoku y la Universidad Nacional de Singapur han identificado una nueva especie de medusa cubo - llamada así debido a la forma cúbica de su campana - en las aguas costeras de la isla de Sentosa, uno de los enclaves turísticos más visitados de Singapur. El animal ha sido bautizado como Chironex blakangmati, en referencia al antiguo nombre malayo de la isla, Pulau Blakang Mati, que se traduce como “isla de la muerte trasera”.

El hallazgo, publicado en la revista Raffles Bulletin of Zoology, amplía el género Chironex, uno de los más temidos del mundo marino, hasta cuatro especies reconocidas a nivel mundial. Las medusas de este grupo, conocidas popularmente como “avispas marinas”, poseen un veneno capaz de provocar efectos graves en cuestión de minutos y, en los casos más severos, causar la muerte. Su cuerpo casi transparente las convierte en animales muy difíciles de detectar en el agua, lo que complica tanto su estudio como la prevención de encuentros accidentales con bañistas.

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Una especie nueva con características propias

El proceso de identificación incluyó un análisis genético exhaustivo que confirmó que C. blakangmati es una especie distinta a las ya conocidas dentro del género. Aunque guarda un gran parecido con Chironex yamaguchii, presenta rasgos físicos que no se observan en ninguna otra especie del grupo.

La investigadora Cheryl Ames, de la Universidad de Tohoku, explicó que la diferencia más destacada se encuentra en los lóbulos perradiales, la base del cuerpo acampanado que refuerza el pliegue muscular con el que la medusa cubo se impulsa al nadar. En las tres especies de Chironex conocidas hasta ahora, estos lóbulos presentan canales puntiagudos que se extienden desde sus extremos. En la C. blakangmati, en cambio, esos canales están ausentes, lo que la distingue anatómicamente del resto del grupo.

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Las medusas cubo reciben su nombre por la forma casi cuadrada de su campana. A diferencia de otras medusas que se desplazan de manera más pasiva, estos animales tienen una notable capacidad de movimiento y orientación en el agua. Esa combinación de movilidad y cuerpo translúcido las convierte en criaturas especialmente difíciles de detectar y eludir en su entorno natural.

Chironex blakangmati (Openverse por krokodiver)
Chironex blakangmati (Openverse por krokodiver)

Un hallazgo que apunta a mayor diversidad de la esperada

El descubrimiento de una nueva especie en aguas tan transitadas como las de Sentosa sugiere que la diversidad del género Chironex en el Indo-Pacífico podría estar todavía infravalorada. Que un animal de este tipo haya pasado desapercibido durante tanto tiempo en una zona frecuentada por turistas y bañistas refuerza la idea de que los ecosistemas marinos tropicales aún guardan especies sin catalogar, incluso en entornos bien conocidos.

La presencia de una medusa de estas características en zonas costeras de uso recreativo intensivo plantea también la necesidad de ampliar el conocimiento sobre estos organismos y reforzar la vigilancia en las áreas donde habitan. Aunque no todos los encuentros con medusas cubo derivan en incidentes graves, sus tentáculos contienen células urticantes capaces de inocular toxinas de gran potencia. En los casos más severos, una picadura puede resultar mortal en cuestión de minutos.

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