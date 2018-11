En medio del enojo del actor, se dio por finalizada la comunicación. Luego, Pampito hizo su descargo: "Yo hago una pregunta, no tiene nada de malo preguntar. No quiero quedar como que uno no cumple y traiciona al aire. Porque si a mí me hubieran dicho 'no preguntes porque solo va a hablar de su carrera', yo me callo la boca, porque sé respetar cuando se pacta una entrevista. Pero yo escuché un audio en el que él decía que le podíamos preguntar de cualquier cosa. Este es el tema del día, cómo no se lo voy a preguntar. Pero yo no permito que me falten el respeto porque yo pregunto con respeto".