Luego de la coreografía, llegó el momento de las devoluciones. "Deberías preocuparte más por crecer que por el jurado", recomendó Ángel De Brito. "No me pasó nada, me pareció básica la idea", dijo Laurita Fernández al momento de calificar a la pareja. Por su parte, Florencia Peña manifestó: "A mi me gustó". En total, Mica y su bailarín lograron alcanzar los 24 puntos, gracias a que el BAR-SM le subió un más punto a la pareja.