"No me gusta la discusión, no importa si es entre hombres, mujeres, perros, gatos. No lo disfruto y no es un juego que sé jugar. Para muchos es un juego y está buenísimo, termina el programa y desconectan. A mí no me pasa eso. Yo me quedo mal y enroscada. No me gusta", dijo la bailarina sobre estas peleas del certamen.