"No hace falta que yo esté dando explicaciones sobre esto, porque lo he realizado toda mi vida, pero hay algo que me hace ruido es como una cosa de palabras e identificarse con palabras y me gustaría más identificarme con las acciones porque la verdadera acción no es la palabra", dijo Nacha. "Ser femenina es ser una mujer, no hay manera de renunciar a eso, son los dones que nos ha dado este genero", concluyó Nacha y pidió que no "haya grieta entre femenino y el feminismo".