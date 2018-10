En un momento de la entrevista, Conte volvió a preguntarle a Hanglin: "¿Cómo es una relación de amigotes?". "Depende de los casos, cada uno hace lo que le parece. Yo he tenido toda la vida amigotas", explicó Rolando. Enseguida, Carla le cuestionó la letra del tango: "Me parece que no da. Vos no quedás bien parado diciendo 'ladrona' y 'puta' a una mujer, por más que estés indignado con lo que te pasó". "Y a mí qué me importa si yo no quiero quedar bien parado", respondió.