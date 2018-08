—En el trabajo. Veo que lo chicos no tienen mayor apego al trabajo: "No, no, me cansé. Quiero otra cosa". Nosotros nos aferrábamos al trabajo y yo todavía me aferro. Veo que no les gusta tener jefe. No saben. No saben nada. Falta cole: escriben mal las palabras, tienen faltas de ortografía, no saben inglés, no saben francés, no saben nada. No saben latín. Y eso debilita mucho el mensaje, porque uno sabe que rasca un poquito y no hay conocimiento de las cosas.