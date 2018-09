Eso no fue suficiente para callar a Ronnie Arias, que siguió con el tema y contó una anécdota: "Cuando tuve mi primera polución nocturna consulté a un libro de medicina y lo primero que me aparecía era gonorrea. Fui a hablar con el cura de la iglesia Santa Rita y le pregunté: '¿Tengo gonorrea?' Me dijo: 'Hijo, ¿con quién pecaste?' 'Con nadie', le respondí, tenía 14 años". Ahí sí, Mirtha intervino y le puso punto final al tema.