"Nunca volví. Ellos me encontraron, al tiempo, cuando yo ya estaba en el hogar, y me acuerdo que cuando me encontraron yo ese día me puse a llorar, tenía mucho miedo porque pensé que ellos me iban a sacar de ahí y yo me quería quedar. Elegí quedarme hasta los 17 años. Después me alquilé una casita con mi mejor amigo del hogar ", contó entre lágrimas.