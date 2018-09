"No me quiero poner sensible, pero no quiero dejar pasar mi recuerdo para tu mamá. Ya pasó un año. Seguramente, para vos no debe haber pasado ni un minuto. Pero esta vida nos lleva tan rápido…", comenzó diciendo el conductor de Los especialistas del show. Y, al ver que Flavio rompía en llanto, continuó: "Ella debe estar re contenta, porque estaba a favor de toda la familia. Iba a Stravaganza y estaba compartiendo todos los lanzamientos. Siempre estuvo. Así que, desde algún lugar, te iluminó esta noche".