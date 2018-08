"Dejé de cantar en la ducha, dejé de cantar en el cuarto, ahora cierro la puerta cada vez que tengo que ensayar algo, porque no me gusta mi voz, no me dan ganas de cantar. Cuando nacés en un cuerpo con el que no te sentís identificado es muy difícil. Esto que estoy transitando yo se llama transexualidad, mi voz es muy femenina. Me gustaría verme al espejo y decir 'bien, así es como quiero ser'", explicó.