"Cuando era chiquita siempre le tuve pánico a la muerte, siempre fui muy fóbica, lo soy aún hoy, entonces siempre le tuve pánico a la muerte, a la muerte de mis seres queridos. Y me acuerdo de la primera vez que estuve como consciente de la muerte, que le pregunté a mi mamá: 'Mamá, ¿vos alguna vez te vas a morir?', y ella me dijo que sí. Y yo me puse mal, me puse a llorar, me puse como loca. Entonces, ella para tranquilizarme me dijo: 'Vos quedate tranquila que si al tercer día no resucito, al cuarto resucito seguro'", recordó entre risas, para luego contar una anécdota relacionada con la muerte de su padre, Mario Castiglione.