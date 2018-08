Bossi, además, destacó la advertencia que le había hecho a su entonces pareja para que su relación no se hiciera pública: "Fer, esto no se tiene que saber. Yo soy fóbico", reprodujo. "Y un día estábamos en un locutorio y yo estaba atrás de ella, me contó que estaba chateando con un amigo. 'Es el único que lo sabe'. Y era Ángel de Brito. '¡Me corto un huevo!'. Pero nunca nos vendió. Un señor", sostuvo.