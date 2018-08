"Me pareció muy fuerte todo lo que hicieron en las redes sociales. Cuando le pasa a otra pareja no lo siento tanto como ahora que vi que era mi hija la que estaba tan fotografiada, en Grecia. Eso me dio ganas de tenerla cerca, para abrazarla un ratito y para decirle: 'Está todo bien'. Son bellos los dos", dijo Catherine a Intrusos.