Además agregó una situación más que vivió con Barbie, adelante de sus compañeros: "Pedir que le saquen la cucaracha -auricular mediante el que el productor ejecutivo se comunica con quien está frente a cámara- porque ya pagaste derecho de peso es una boludez. Vos podés tener muchos años pero podés ganarte a la gente o no. Podés tener química con la gente o no. No quiere decir que yo la tenga, es aparte. Yo aproveché la oportunidad (de conducir) que me estaban dando. Nada más que eso. Si a mí me ponían a Luis Piñeyro, Angie Balbiani o a Barbie Simons, me quedaba igual. ¿Qué tiene que ver? Pero vos no podés decir que vas a conducir un programa por experiencia. A ella no la llamaron por la experiencia. No hace falta que diga por qué la llamaron", sostuvo la modelo.