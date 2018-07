"La verdad que es un día muy incómodo hoy. Yo quiero cuidar mi amistad con Carolina y también quiero cuidar mi trabajo, por eso estoy acá sentada. No me gusta así, nunca me gustó, de hecho nunca entendí cómo aguantó tanto maltrato mediático. Me parece que hoy rebalsó el vaso, y es agotador, y es raro para mí estar acá, pero por otro lado tengo ganas de decir que no es justo que le peguen tanto, porque no solamente se han metido con ella, se metieron con todos nosotros cuando pedían por favor que este programa no estuviera al aire. Después salen a decir que este gobierno es golpista, y creo que como sociedad nos están cuidando. Creo que le dieron muy duro a Carolina, creo que le dieron muy duro al programa y creo que no es justo para ninguno", expresó la panelista, quien no quiso referirse a la supuesta crisis de Pampita con Pico Mónaco.