También hizo referencia al rumor que había surgido sobre la posible reconciliación entre Agüero y la madre de su hijo Benjamín, Gianinna Maradona, aunque la hija de Diego ya lo había desmentido. "Lo escuché. No voy a decir que no, pero en eso no me meto. Así sepa o no, siempre trato de no opinar sobre temas que no me corresponde. Hoy, ese tema ya no me corresponde", aseguró la cantante que se incorporó a la productora de Flavio Mendoza para ser protagonista de un espectáculo.