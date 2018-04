La verdadera Claudia Villafañe. "Nosotros éramos (para ella) la familia pobre, y lo hacía notar. Íbamos a comprar en Italia: ella se compraba todo, y para nosotras nada porque éramos el agregado. Claudia era una persona adelante de la gente, y con nosotras era otra. A mí (dice Lili) me hizo las mil y una en Italia. Un día Diego me dio un cheque para que fuera a comprar ropa, pero Claudia vino a las tres de la mañana y me sacó el cheque. Para ella, lo primero es el dinero: Claudia te dona un riñón, pero no dinero. A mí no me trataba bien. Y la plata era de mi hermano, no era de ella. Claudia nos dice que somos unas villeras e ignorantes porque nos enteramos los problemas de Diego con la droga, cuando cayó preso en una casa de Caballito (en 1991). Cuando internaron a Diego en un psiquiátrico de Parque Leloir (2004), Claudia lo dio por muerto".