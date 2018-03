"Yo no sé si tengo que estar fuerte, yo me emociono en este tipo de situaciones, pero me quiero poner fuerte en un sentido. Me emociona a lo mejor dejar una rutina, dejar una manera de convivir, pero en esto yo soy de los que miran para adelante, y cerrar un ciclo no significa terminar con la profesión, significa seguir viéndonos, seguirnos frecuentando y a lo mejor es un buen desafío para saber cuán fuerte era el vínculo, qué tan bueno éramos como amigos y compañeros. Me ha pasado todo el tiempo, yo me he ido de muchos lugares, pero en la medida que me iba dejaba amigos y descubría otros nuevos. Y ando por la vida reencontrándome con colegas, con amigos, compañeros. Yo creo, se lo dije recién a Denise, no me quiero emocionar, no me quiero despedir, porque esta profesión despedirse es cerrar un ciclo que para mí sigue abierto. Sigue abierto desde un lugar de una buena convivencia, de un gran compañerismo y de gente que se hace un barco para llegar a destino. Este barco sigue navegando y yo siempre digo, a mí me sacan con los pies para adelante, porque yo no me voy, yo me aferro, y en este caso insisto, Denise no se va, Denise se queda para mí. La discusión está buena cuando uno quiere, y debate. Yo en las mesas de mi familia y mis amigos discuto mucho, soy muy discutidor, muy apasionado, y con Denise tuve una contrincante aguerrida", le dijo Luis Ventura, con quien supo tener algunas discusiones fuertes, pero donde siempre prevaleció el respeto mutuo.