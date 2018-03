Sobre el final del programa, Ventura tomó la palabra otra vez y habló del escándalo que están viviendo Nicole y Cubero que incluye a Mica Viciconte: "No hablo porque no quiero hacer de esto un cuadrilátero. Denise tomó una postura extrema y yo estoy en el otro costado. No quiero ir en contra de Nicole, no la critico, simplemente estoy mostrando lo que ella genera".