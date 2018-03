"Mentí porque cuando uno arranca una relación… Esta mentira no le perjudica a nadie, incluso era para cuidar a otras personas, porque nos empezamos a conocer y no era nada seguro. Para cuidarme a mí, a él, a sus hijas, decidimos eso", contó Viciconte cuando le preguntaron por qué no había dicho la verdad en las entrevistas anteriores.