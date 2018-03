"Espero que le sirva esto, yo no quiero que se vaya Barros Schelotto, a mí no me gusta que se quede sin laburo nadie, pero que aprenda, que sea menos terco, menos soberbio. Entender que Tévez no puede jugar de 9, lo está arruinando a Tévez, porque la gente está recaliente con Tévez, Tévez no tocó una pelota hoy. Lo voy a respetar porque es amigo, pero tengo ganas de decir que dio pena hoy. Entonces, el técnico es hoy un gran culpable de lo que le pasó a Boca", siguió atacando al ex técnico de Lanús.