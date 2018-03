En diálogo con Débora Garay, quien grabó a un hombre que se masturbaba frente a ella en una estación de subte, Repetto indagó: "¿Estabas vestida de manera sexy?". Peña dijo que escuchar esa pregunta le hizo "mucho ruido", y explicó: "Lo que te pongas no tiene que ver con que te acosen. No es causal de nada, no debería serlo, y machacar sobre ese concepto me parece que ya está".