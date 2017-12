Susana reconoció que ella también tenía cinco nominaciones como La Chiqui y que tampoco se había llevado ninguna estatuilla, pero Gasalla destacó que la diferencia era que ella no había asistido a la ceremonia: "Es que mi instinto no falla", bromeó Su y cerró el tema: "No voy mucho porque los dos años que fui no gané y las personas que ganaban no tenían tanto trabajo. Me da igual, yo voy al Martin Fierro y chau".