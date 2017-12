"Fue muy desagradable como que me ningunearon, nunca me sacaron al aire, no me hicieron ni un plano. Marley desde el escenario dijo 'ahí está Mirtha'. Después bajó del escenario, le hizo una nota a Moria (Casán) y a Marcelo (Tinelli), pasó detrás de mi mesa y se dirigió a otra mesa, donde estaba Un gallo para Esculapio. No se paró para saludarme si quiera. No sé si estaba siguiendo directivas, pero todo fue desagradable", dijo la diva en Intrusos, aún desilusionada por lo ocurrido.