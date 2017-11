"Esto no fue agradable. No hubo peligro, atención. Pero tenía miedo de que me robaran… No me bajé del auto por si me veía un ladrón y me asaltaba", relató Chiquita a Infama segundos antes de ingresar a su edificio, ya que debió suspender su viaje a Mar de Plata. Por la noche iba a participar del homenaje a su hermano, José Martínez Suárez, en el Festival de Cine de La Feliz.