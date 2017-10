Moria Casán, compañera de jurado de Pampita en ShowMatch, estuvo en el programa Por una moneda y dio su opinión de lo que sucedió entre las más lindas del país: "El conflicto entre Pampita y Nicole, a esta altura dos mujeres importantes, porque ya no son niñas ni adolescentes, me parece que atrasa total. Para mí quedaron como dos descerebradas. Son dos mujeres que han logrado una carrera con su belleza y su talento, empezaron desde niñitas y son semejantes figurones, son la rubia y la morocha actuales por el medio, porque no son artistas, son modelos, y lo que hicieron el otro día atrasó mal. Eran dos nenas del jardín de sala rosita. No me gustó para ninguna, estuvieron tontas, lastimosas y lo pasaron mal los dos" dijo.