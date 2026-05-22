Alta representante europea y Roberto Velasco destacan la eliminación de barreras comerciales

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, encabezó una conferencia con la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, donde resaltaron los beneficios del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. (Crédito: SRE)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, y la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, encabezaron una conferencia de prensa donde destacaron la eliminación de las barreras comerciales entre México y la Unión Europea, las cuales surtirán efecto con la firma del Acuerdo Global Modernizado el viernes 22 de mayo.

Roberto Velasco adelanta “profundización” de las relaciones

Durante su intervención, el secretario mexicano destacó que el Acuerdo Global es solo el punto de inicio de una “mayor profundidad de nuestras relaciones, haya un mucho mayor dinamismo en nuestras conversaciones y en la cual incrementemos la cooperación, de por sí, muy amplia entre México y la Unión Europea”.

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Entre las oportunidades de mercado que tendrán distintos sectores se encuentra la entrada sin aranceles a la Unión Europea, siendo los “grandes ganadores”:

El aguacate michoacano

Las berries de Jalisco

El tequila

El mezcal

La industria automotriz

Las autopartes

La manufactura industrial

Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores en Europa, Kaja Kallas, y Roberto Velasco destacan el fin de las barreras comerciales con la firma del Acuerdo Global. (Foto: SRE)

Kaja Kallas destaca la eliminación de barreras comerciales

Por su parte, la alta representante europea detalló que la Unión Europea es el tercer socio comercial más grande de México, además, en la última década ha tenido un crecimiento del 75%:

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“Tanto México como la Unión Europea buscan diversificar y reducir riesgos en las cadenas de suministro y en sus asociaciones”.

Aseguró que tanto el Acuerdo Global como el Acuerdo comercial provisional son fruto de “muchos años de negociaciones y trabajo arduo”, por lo que reiteró que “eliminarán las principales barreras al comercio y la inversión”, medida que aplicará de manera principal en materias primas, agricultura y servicios.

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“También fortalecerán las cadenas de suministro, abrirán nuevas oportunidades para las empresas y ayudarán a ambas economías a competir globalmente. Más de 10 mil empresas europeas ya invierten en México. Todo esto se traducirá en crecimiento, empleos e inversión a ambos lados del Atlántico”, comentó Kallas.

Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores en Europa, Kaja Kallas, y Roberto Velasco destacan el fin de las barreras comerciales con la firma del Acuerdo Global. (Foto: SRE)

Estos son algunos de los beneficios para México

Con la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, prevista para este 22 de mayo, el país obtiene acceso preferencial a un mercado de 450 millones de personas en 27 naciones europeas.

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Entrada sin arancel para productos del campo y la agroindustria. El aguacate michoacano, las berries de Jalisco, el tequila y el mezcal tendrán acceso libre al mercado europeo, sin pagar impuestos de importación en ninguno de los 27 países del bloque.

Apertura total para la industria automotriz y la manufactura. Las autopartes y los productos de manufactura industrial también ingresan al mercado europeo sin barreras arancelarias, lo que abre una ventana de competitividad frente a otros exportadores globales.

Meta de exportaciones con fecha y cifra. El acuerdo establece como objetivo incrementar 50% las ventas mexicanas a Europa para 2030, un salto de 23,800 millones a 36,100 millones de dólares.

Protección legal para cinco productos con denominación de origen. El Café Chiapas, el Chile Habanero de Yucatán, la Cajeta de Celaya, el Mango Ataulfo del Soconusco y la Vainilla de Papantla quedan blindados: ningún productor europeo podrá comercializar imitaciones bajo esos nombres.

Respaldo al Plan México. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enmarca el acuerdo dentro de su estrategia de desarrollo industrial y comercial, con la que busca consolidar a México como plataforma exportadora hacia mercados de alto valor.

El 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia oficial de bienvenida, seguida de reuniones bilaterales y de trabajo con comitivas. El cierre incluye la firma del Acuerdo Global Modernizado y una conferencia de prensa conjunta.