Aprobación de Gustavo Petro mostró un leve desplome, según encuesta Invamer: el 45,8% de los colombianos respalda su desempeño

El presidente Gustavo Petro mejoró su aprobación desde febrero de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Los resultados de la encuesta Colombia Opina #22 de mayo de 2026 elaborada por la firma Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, muestra un leve desplome en la aprobación del presidente Gustavo Petro, que está a pocos meses de terminar su administración, tras posesionarse como el primer mandatario de izquierda en el país, en 2022.

La medición indica que, para mayo del año en curso, el jefe de Estado tiene un 45,8% de aprobación en materia de su desempeño como presidente de Colombia. Este porcentaje refleja una disminución en comparación con la aprobación que alcanzó en abril, que fue del 47%.

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Por otro lado, la desaprobación de su gestión fue del 50,4% en mayo, cifra que evidencia un leve incremento con respecto al nivel de rechazo que registró el mes anterior, que fue del 49%.

Pese a que los resultados no favorecen del todo al mandatario, lo cierto es que, según las anteriores mediciones llevadas a cabo por Invamer desde noviembre de 2022, Petro mantuvo un nivel de aprobación bajo, que se mantuvo entre el 34% y el 38% entre mayo de 2023 y noviembre de 2025. Esto quiere decir que el apoyo a la gestión del presidente mejoró a partir de febrero de 2026, manteniendo así una especie de estabilidad hasta mayo.

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La ficha técnica de la encuesta indica que los resultados están sujetos a las respuestas de miles de personas encuestadas en todo el país. “Se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 152 municipios (26 capitales y 126 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños”, precisa el documento de Invamer.

En desarrollo...

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