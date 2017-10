Consultada sobre si volvería a trabajar con su colega, Pampita Ardohain fue contundente: "Si tengo que elegir, lo haría con personas que me quieran y que me respeten como profesional, me parece que este no es el caso. Ella faltó al respeto porque era mi living", y siguió: "Vino acá a decir que yo no trabajaba bien y que no era buena compañera. Es raro que un invitado ataque al conductor. Yo nunca lo había visto".