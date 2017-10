Luego, aclaró que sus palabras no habían sido malintencionadas y contraatacó a Dalma hablando de su familia. "No lo dijimos con maldad. No tengo nada que explicar, pero bueno. ¿Me querés llamar hija de puta? Perfecto. Pero yo a mis hermanos los reconozco. Vení a ver lo que es mi familia. Con los nenes no me meto… Yo entiendo y te banco porque tuviste una vida de mierda. O sea que en eso estoy con ella, pero no es para enojarse tanto, flaca. Te acaban de pedir matrimonio, disfrutá, andá a ver las telas, organizá el casamiento, fijate cómo te vas a vestir, los invitados…", finalizó Tauro mirando a cámara y manifestando su bronca con la actriz.