El romántico video que posteó Romina Pereiro para celebrar su aniversario con Jorge Rial

El video que subió Romina Pereiro para celebrar su aniversario con Jorge Rial (Instagram)

“Las cosas mágicas suceden cuando salen de tu zona de confort”.

Romina Pereiro compartió un romántico video en su cuenta de Instagram para celebrar su segundo aniversario de casada con Jorge Rial. La licenciada en nutrición y el periodista contrajeron matrimonio el 20 de abril del 2019 en El Abierto, un lugar de eventos ubicado en la avenida Triunvirato al 6000 (Villa Urquiza), acompañados por 90 invitados, entre los que se destacaron amigos y familiares.

“Te amo”, escribió en la red social en la que tiene más de medio millón de seguidores, con quienes comparte a diario recetas y consejos sobre nutrición. Y agregó dos corazones que hacen referencia a la cantidad de años que llevan de casados.

El video que publicó este martes es un resumen con las mejores imágenes de aquella noche soñada. “Gracias por hacerme recuperar las ganas de tener una familia. Por recuperar el amor, por sentirme amado, respetado y, sobre todo, cuidado”, dijo Jorge hace dos años cuando leyó sus votos matrimoniales.

Jorge Rial y Romina Pereiro se casaron el 20 de abril de 2019

Visiblemente emocionada, Romina -que estaba vestida con un diseño de Paz Cornú- respondió: “Yo también estoy feliz de tener una familia. Este momento no me lo voy a olvidar nunca en mi vida”. Los testigos de su amor fueron Sergio Verón y Tatiana (los de ella), y Beto y Rocío Rial (los de él). La hija menor del periodista, en tanto, le cantó un tema que le dedicó a la pareja: interpretó “Can’t help falling in love”, de Elvis Presley. ¿Cuál fue la reacción de Jorge y Romina? Lloraron de emoción.

“Creo que los dos nos merecíamos esto, por lo que pasamos. Yo conozco tu historia. Sé la que pasaste, sé cómo la vida te cagó a palos. Y a mí también. Pero, ¿sabés qué? La puta vida no puede con nosotros. Se tiene que poner de nuestro lado. Y acá estamos”, afirmó Rial por ese entonces mirando a la cara a su esposa, quien había llegado al altar acompañada por sus hijas Emma y Violeta, frutos de su relación anterior.

Los novios lucieron camperas de cuero con la frase "just married" ("recién casados"), modelos que fueron también diseñados por Paz Cornú

El lunes siguiente de la boda, Jorge Rial se presentó a conducir Intrusos y admitió que llegó a pensar que jamás iba a volver a casarse. “Viví un sueño que nunca soñé. Mucho menos pensé que iba a tener la foto con mis hijas, las de Romina, mi nieto…”, destacó sobre el hijo de Morena y el futbolista Facundo Ambrosioni.

“Armamos una familia. Romi fue la gran gestora de esto. Yo soy un cabrón, ya había tirado la toalla, y ella la peleó”, aseguró y reconoció que en la previa a su boda sintió “miedo” por lo que estaba por afrontar: “Me había olvidado de todos los miedos que te salen antes, porque te agarra cagazo, te agarran dudas”.

SEGUIR LEYENDO: