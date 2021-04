La contundente respuesta de el Polaco cuando le preguntaron por Barby Silenzi

El Polaco y Barby Silenzi

“Le pregunto a él y me dice ‘estamos separados’. Le pregunto a ella y me dice ‘todo bien, no estamos separados’”, dijo Ángel de Brito sobre la impredecible pareja de Barby Silenzi y el Polaco. A pesar de que la bailarina niega haber roto su relación con el papá de su hija Abril, el músico fue contundente al hablar del tema.

“Nos separamos para siempre”, dijo el flamamte participante del nuevo segmento de ShowMatch, La Academia, en diálogo con el ciclo Hay que ver y luego lamentó: “Ella es el gran amor de mi vida, la voy a amar siempre con todo mi corazón, pero cuando las cosas se terminan, se terminan. Me da tristeza en mi corazón porque yo quería tener una familia, como siempre que intenté ser feliz. No voy a llorar en cámara... Me separé y estoy triste”.

Horas antes, Silenzy le había insistido al conductor de Los ángeles de la mañana: “No estamos separados, estamos bien”. Pero por la tarde, durante la sesión de fotos para le nuevo certamen que conducirá Marcelo Tinelli, la pareja protagonizó un nuevo escándalo. Según contó ella en el ciclo conducido por Denis Dumas, se quedó lista esperándolo para que lo fuera a buscar para hacer juntos la producción.

“Me dejó plantada, maquillada y vestida para la foto” dijo ella y él replicó: “Yo la amo con todo mi corazón, pero si no me dice que la tengo que ir a buscar, ¿cómo quiere que vaya?”.

Barby Silenzi y El Polaco junto a su hija Abril

Aunque el cantante dijo que esta separación “es para siempre”, no es la primera vez que los papás de Abril se distancian en medio de versiones cruzadas. Incluso, en separaciones anteriores, fueron los propios protagonistas los que salieron a hablar públicamente. Aunque no lograban ponerse de acuerdo: en su momento fue ella quien sostuvo que había abandonado la casa, mientras que él negaba la ruptura y hasta publicó en las redes sociales una romántica foto buscando demostrar que seguían juntos. Sin embargo, luego se supo que se trataba de una imagen de semanas atrás.

“Es el amor de mi vida”, había dicho El Polaco sobre Barby Silenzi en febrero pasado durante un recital en Quilmes, y luego de haber afrontado una crisis de pareja. Semanas antes de la reconciliación, ella había explicado: “Fue largo, veníamos de un par de crisis, es un camino largo, no es que te separaste y ya está... Vivimos un momento hermoso al principio, nos fuimos de vacaciones, el embarazo, pero la cuarentena nos afectó puntualmente para mal. Él está acostumbrado a ir y venir por los shows y de repente, estaba encerrado y rodeado por mujeres”, agregó quien también es madre de Elena, fruto de su relación anterior con Francisco Delgado.

Por otro lado, en diciembre 2020, días antes de las Fiestas, la bailarina y el cantante habían tenido otra fuerte crisis de pareja que derivó en que ella y sus hijas abandonaran la casa del músico en un exclusivo barrio cerrado. “No estamos en guerra, pero (estamos) separados. Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste. Voy a esperar un tiempo porque no puedo hablar por ahora porque estoy muy triste’”, contó Ángel de Brito en LAM sobre los mensajes que intercambió aquel entonces con Barby.

