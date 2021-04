El respaldo de Calu Rivero a Érica Rivas tras sus críticas a Guillermo Francella y Casados con hijos: “Yo te escucho mujer”

“Yo no me fui, a mí me echaron”. Los dichos de la actriz Érica Rivas sobre su ausencia en el proyecto teatral de Casados con hijos, retumbaron con fuerza. Más aún, cuando explicó los motivos por los que no iba a formar parte del elenco con su brillante personificación de María Elena Fuseneco. “Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, señaló Rivas.

También tuvo duras palabras para Guillermo Francella, protagonista de la sitcom televisiva y además director de la puesta teatral: “Me comí me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Lo que me salió fue decir: ‘Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más’”, señaló Rivas en una entrevista con Página 12.

Allí la actriz contó cómo se enteró de la decisión de correrla de la obra: “Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp, a la vez que hacían público un mail privado”, sostuvo Rivas en referencia a un correo electrónico que le había enviado a los productores de la obra expresando su oposición a un libreto con “chistes que atrasan”: “Yo pedía que buscáramos opiniones, una asesoría. Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer”, agregó.

Érica Rivas junto a Florencia Peña y Luisana Lopilato en Casados con hijos

Una de las figuras que salió a respaldarla fue Calu Rivero. Con un perfil cada vez más alejado de los medios, la actriz conocida como Dignity hizo referencia al tema y escribió en su Instagram su solidaridad con su colega. “Las mujeres no son silenciosas por naturaleza; han sido silenciadas. No carecen de voz; sus palabras son mal recibidas. Yo te escucho Mujer, escribió Calu en su red, arrobando la cuenta de Rivas y acompañada por una foto de su emblemática actuación en la historia del casamiento de la película Relatos salvajes.

La de Calu no es una palabra más. Su denuncia contra Juan Darthés por acoso fue el primer paso para provocar un cambio en la televisión e impulsó los relatos de Thelma Fardin, Anita Co y Natalia Juncos contra el actor. Días atrás, luego de la conferencia de prensa en la que Actrices Argentinas anunció la acusación formal de la justicia brasileña contra Darthés, Fardín se acordó de aquella denuncia inicial.

El apoyo de Calu Rivero a Érica Rivas (instagram @lacalurivero)

“Para mí fue muy fuerte ver a Calu llevada a la justicia. Calu tiene que pagar abogados para defenderse, a pesar de que él tiene pedido de captura de Interpol. Cuesta mucho comprender. Es ella la que está en el banquillo. Por eso, es importante la cadena entre unas y otras. Ver a Calu en esa situación, yo sabiendo lo que había atravesado, no podía quedarme callada”, dijo Thelma en referencia a la querella que el actor le realizó a Calu, alegando de que ella lo había perjudicado con sus dichos.

Previamente Calu se había referido al estado de su causa contra Darthés, a quien denunció por acoso. “No puedo hablar, ese tema lo debería hablar con mi abogado, pero él aún prófugo de la Justicia, a través de sus representantes legales, mantiene vivo este juicio contra mí”, señaló desde Uruguay, donde está radicada junto a su pareja, el documentalista ruso Andrey Manirko.





